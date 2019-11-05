على خلفية فيديو تضمن مشاهد تخدش الحياء و تهين سكان المدينة

أيدت الهيئة القضائية لدى مجلس قضاء معسكر ظهيرة اليوم حكم الرقابة القضائية الصادر في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية.

وجاء هذا القرار بعد استئناف تقدم به هذا الأخير لدى المجلس في أعقاب صدور الحكم الإبتدائي عن محكمة سيق بتاريخ 15 أكتوبر الماضي.

وهذا في أعقاب الإستماع لإفادته في قضية ما يعرف بفيديو المير الذي كانت قد فتحت مصالح أمن دائرة المحمدية بشأنه تحقيقا .

و الذي تضمن مشاهد تخدش الحياء و مقاطع تجرأ فيها على إهانة وسب الأهالي والسكان بعد حصول تلاسن و شجار مع شاب هاو.

أين قام الشاب ببث المشاهد على منصة التواصل الإجتماعي الفيسبوك منتصف شهر جويلية الماضي.

مصادرنا أوضحت بأن الهيئة القضائية استمعت إلى إفادة صاحب الفيديو بمعية والده واستلمت نسخة في قرص مضغوط لكامل مقاطع الفيديو.

إلى جانب إفادة المير و عضو بلدي بمثابة شاهد على الحادثة .

يذكر أن الحادثة التي وقعت على هامش قيام السلطات المحلية بهدم بنايات هشة و ترحيل قاطنيها إلى شقق جديدة .

و كانت حادثة المير قد ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي قبل لجوء غاضبين إلى تنظيم وقفة إحتجاجية في وقت سابق أمام مبنى مقر البلدية للمطالبة بإقالة المير و محاكمته من طرف القضاء.

هذا و قد يتخذ والي معسكر قرارا يقضي بعزل المير و تحييده عن مهامه عملا بنصوص القانون البلدي .