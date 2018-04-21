تمكنت مصالح أن ولاية معسكر، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تضم 6 أشخاص وحجز 690 غراما من الكيف و200 قرص مهلوس.

وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، تمكنوا من تفكيك الشبكة التي تتراوح أعمارهم ما بين 31و36 عاما.

حيثيات العملية، جاءت إثر معلومات مفادها قيام شخصين بنقل الكيف المعالج على متن حافلة لنقل المسافرين بغرض ترويجها بمدينة معسكر.

وبعد توقيف الشخصين وبحوزتهما كمية من الكيف واجراء التحقيق معهما الذي أفضى إلى تحديد هوءية شركائهما الأربعة.

حيث تم توقيفهم ثلاثة منهم وبحوزتهم 200 قرص مهلوس و تسعة أسلحة بيضاء محظورة ومبالغ مالية مختلفة إضافة إلى مركبتين كانتا تستعملان في نقل وترويج المخدرات.

وتم تقديم المشتبه فيهم الخمسة الذين كانوا ينشطون بين مدينتي المحمدية ومعسكر للمثول أمام الجهات القضائية.