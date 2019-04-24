معسكر.. توقف إمرأة تورطت في جريمة النصب والتزوير واستعمال المزور

اوقفت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية معسكر سيدة تبلغ من العمر 34 سنة.

المتهمة تقطن باحدى الولايات المجاورة على اثر شكوى قدمها الضحية بعدما نصبت عليه باستعمال حسابها الالكتروني على شبكة الفايسبوك.

سالبة اياه مبلغ 70 مليون سنتيم منتحلة بذلك صفة كاتب ضبط لدى المحكمة بمدينة اقامتها.

حيث اوهمته بالتوسط له للحصول على مشاريع تنموية و كذا الحصول على منصب عمل لاحدى اصدقائه باحدى المؤسسات العمومية ذات طابع تجاري حيث قامت بالتزوير و استعمال المزور لشهادة عمل لصديق الضحية .

ليتم ايداع المشتبه فيها الحبس بامر من العدالة و ذلك بعد تحديد هويتها من قبل فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية.