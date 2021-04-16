معسكر: توقيف مشتبه فيهما في قضية تلقى رشوة مع إساءة إستغلال الوظيفة

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر من توقيف مشتبه فيهما يبلغان من العمر 34-37 سنة لإرتكابهما جريمة تلقى مزية غير مستحقة مع إساءة إستغلال الوظيفة.

العملية جاءت بناءا على شكوى من قبل الضحية صاحب مدرسة تعليم السياقة بمدينة معسكر مفادها تعرضه للإبتزاز وطلب مزية غير مستحقة (رشوة).

والمتمثلة في مبلغ مالي من قبل المشتبه فيهما مفتشي رخصة السياقة و أمن الطرق من أجل إنجاح المترشحين لينل رخصة السياقة.

ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإعداد خطة محكمة مع إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهما متلبسا بإستلام مبلغ مالي من قبل الضحية.

أين تم تحويل المشتبه فيه الى مقر الفرقةلإستكمال إجراءات التحقيق والتي مكنت من تحديد هوية شريكه في الجريمة وتوقيفه،وإنجاز إجراء قضائي.

قدما بموجبه المشتبه فيها أمام العدالة التى أمرت بوضع أحدهما رهن الحبس فيماوضع الاخر تحت الرقابة القضائية.