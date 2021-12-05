معسكر.. جهاز تدفئة يستبب في حريق داخل مدرسة بمطمور
شب حريق بعد ظهيرة اليوم الأحد داخل إحدى حجرات مؤسسة تربوية إبتدائية بدوار الصواوقة في بلدية مطمور في ولاية معسكر في أعقاب حدوث عطب في إحدى أجهزة التدفئة التي يتم تسخيرها لفائدة تلاميذ المدرسة لمواجهة موجة البرد التي تضرب المنطقة خلال هذه الأيام .
و قد تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق و تطويق رقعته دون تسجيل أية خسائر بشرية تذكر . بينما اقتصرت الخسائر المادية على مخلفات خشبية ليس إلا .
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تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، من اخماد حريق شبّ في مرقد العمال داخل مشروع سكني.
وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح، عن تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية قليعة مدعمة بالمركز المتقدم للحماية المدنية كركوبة صبيحة اليوم على الساعة 07 و 25د، من أجل إخماده، بالمكان المسمى حي سويداني بوجمعة بلدية ودائرة قليعة في تيبازة.
كما اضاف البيان أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي العمارة، بدون تسجيل ضحايا.
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وشهدت ولاية تيبازة، إنقاذ 4 أشخاص من جنس أنثى، إثر إندلاع حريق داخل منزل ببلدية فوكة بالقليعة.
حيث تدخلت وحداتها في حدود الساعة الـ05 سا و27 د وهذا من أجل إخماده. إندلع في شقة بالطابق الثالث لعمارة بحي 394 مسكن عدل فوكة بالقليعة في تيبازة.
كما تمكنت الحماية المدنية من إخماده ومنع انتشاره الى باقي العمارة. كما خلف الحريق أربع ضحايا من جنس أنثى لهم ضيق في التنفس وفي حالة صدمة، اسعفوا ونقلوا الى مستشفى القليعة.
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