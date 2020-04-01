معسكر.. حجز أكثر من 32 قنطار من مادة القمح اللين موجهة للمضاربة في الأسواق

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين فارس بمعسكر خلال عمليتين ميدانيتين من حجز أزيد من 32 قنطار من مادة القمح اللين.

تمكن عناصر أمن الدائرة في العملية الأولى من توقيف إحدى المركبات خلال عملية مراقبة أمنية و إدارية عبر شوارع مدينة عين فارس، حيث ضبط بها كمية من مادة القمح اللين تمثلت في 48 كيسا بوزن إجمالي بــ 12 قنطارا.

وتبين أن السائق لا يحوز على الفاتورة أو أي رخصة تسمح بنقل هذه المادة المدعمة، وتم تحويل السائق إلى مقر أمن الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومكنت العملية الثانية للأمن من توقيف مركبة أخرى بعد استغلال معلومات حول قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من مادة القمح اللين لغرض المضاربة.

وبعد تكثيف الدوريات الأمنية، أسفرت عن توقيف المركبة المشبوهة، وعثر بها على كمية من مادة القمح اللين قدرت كميتها الإجمالية بــ20 قنطارا.

وتبين أن السائق لا يحوز على الفاتورة أو أي رخصة تسمح بنقل هذه المادة المدعمة، حول إثرها سائق المركبة إلى مقر أمن الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها للعدالة .