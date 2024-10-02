معسكر: حجز كمية معتبرة من التبغ أجنبي الصنع مهربة وموجهة للترويج

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بمعسكر، في عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و 53 سنة. مع ضبط كمية من التبغ أجنبية الصنع المهربة التي كانت موجهة للترويج في السوق المحلية.

وتعود وقائع العملية الأولى إلى تاريخ 27/08/2024 وبناءا على معلومات وردت إلى فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بمعسكر. تفيد أن أحد الأشخاص ينحدر من مدينة معسكر، يحوز على كمية كبيرة من مادة التبغ ذات الصنع الأجنبي داخل مسكنه كان قد إقتناها بطرق غير مشروعة. وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، وإستصدار إذن بتفتيش مسكنه تم حجز كمية كبيرة من هذه المادة.

بينما تعود وقائع العملية الثانية إلى تاريخ 06/09/2024 واستغلالا لمعلومات وردت إلى نفس الفرقة. تفيد أن أحد الأشخاص ينحدر من مدينة تيغنيف يحوز على كمية كبيرة من مادة التبغ ذات الصنع الأجنبي داخل مسكنه. كان قد إقتناها كذلك بطرق غير مشروعة، وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف، وإستصدار إذن بتفتيش مسكنه تم حجز كمية منها.

قدرت الكمية الإجمالية بـ: 2710 علبة تبغ من نوعBR (BUSINESS ROYALS)، 2232 علبة تبغ من نوع HP ، 400 علبة تبغ من نوع EDGE، 670 علبة معسل شيشة. بالإضافة كذلك إلى 12869 علبة فحم التبغ، 7595 علبة شمة محلية الصنع منتهية الصلاحية (تم إتلافها). حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات أكثر من 350 مليون سنتيم.

أين تم إنجاز ملفات إجرائية قضائية ضد المشتبه فيهما. وضعت تحت تصرف الجهات القضائية المختصة.