معسكر.. طاقم طبي يسرق مجوهرات سيدة متوفية بمستشفى المحمدية

رفع أبناء سيدة متوفية بمستشفى “المحمدية” بمعسكر شكوى ضد طاقم طبي بتهمة سرقة مجوهرات أمهم المتوفية.

يواجه ستة عمال ينتسبون لعدد من المصالح الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية “دحو دحاوى” بالمحمدية بمعسكر إتهاما بسرقة مجوهرات متوفية بالمستشفى.

الشكوى رفعت من طرف أبناء سيدة متوفية، التي تقطن ببلدية بوهني، أمام مكتب وكيل الجمهورية بدعوى تجريد والدتهم من مجوهراتها.

و أفادت مصادر بأن أفراد عائلتها كانوا قد تفطنوا لاختفاء بعض القطع الذهبية والتي تمثلت في قرطين وقلادة وخاتم لحظة تولي تفعيل إجراءات تسليم الجثة من مصلحة حفظ الجثث.

المتهمون تلقوا استدعاءات من طرف محضر قضائي تمهيدا لامتثالهم للتحقيق الأمني.

ويوجد من ضمنهم رئيس مصلحة ومسؤول عن مصلحة حفظ الجثث وممرضتين من طاقم حديث التوظيف في المؤسسة.

وقد تتوسع دائرة الإتهامات في حال استكمال تحقيقات إضافية و قد تطال مدير المناوبة الليلية والمراقب في مكتب الحراسة الذي يخضع لمدير المصالح الإستشفائية.