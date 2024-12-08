معلول يكشف تكيلته الأساسية في مواجهة جاراف السنغالي

يخوض فريق اتحاد العاصمة أمسية اليوم الأحد، مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، في مواجهة مضيفهم نادي جاراف السنغالي.

وكشف ادار اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب نبيل معلول، ليبدأ بها هذا اللقاء.

وقرر مدرب الاتحاد الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية بدنيا، ومعنويا، في مواجهة اليوم، على امل تحقيق بنتيجة ايجابية.

وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب نبيل معلول، كل من