أعلن السفير الفرنسي، شافي دغيونكورت، في صفحته على “تويتر”، أنه تطرق مع والي ولاية تمنراست، خلال زيارته الأخيرة إلى الولاية

إلى موضوع فتح فرع تابع للمعهد الفرنسي بعاصمة تمنراست الأهقار .

تأتي الخطوة في وقت يشهد فيه مستوى تعليم اللغة الفرنسية تراجعا كبيرا في الجنوب

وذلك بسبب النقص الدائم لمعلمي وأساتذة اللغات، خاصة اللغة الفرنسية

وفي حال ما تم الاتفاق على إنشاء معهد هناك، سيتمكن مواطنو الولاية من تطوير مستواهم في هذه اللغة

خاصة طلبة الباكالوريا المقبلين على تخصصات علمية كالطب والصيدلة وتخصصات أخرى.