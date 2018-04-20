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معوش: “الأوضاع لا تبشر بالخير قبل الجمعية العامة للفاف”

الرياضة
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معوش: “الأوضاع لا تبشر بالخير قبل الجمعية العامة للفاف”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر عضو المكتب الفيدرالي، محمد معوش، عن تخوفه من الأجواء التي تسبق، انعقاد أشغال الجمعية العامة للفاف، بالنظر لما يثار من كلام مؤخرا.

وصرح محمد معوش لتلفزيون “النهار”: “الأوضاع لا تسر، عشية انعقاد الجمعية العامة للفاف، بالنظر للحديث الكثير الذي يدور حول هذه الجمعية”.

وأضاف: “زطشي لا يمكنه القيام بأي شيء لوحده، يجب تظافر جهود الجميع ومساعدة رئيس الفاف،خدمة لكرة القدم الجزائرية”.

وتابع محمد معوش: “يجب تظافر على كل الفاعلين في كرة القدم الجزائرية من مسيرين لاعبيين ورؤساء رابطات إظهار حس المسؤولية”.

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