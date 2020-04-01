مغادرة أكثر من 850 شخص الحجر الصحي

شرعت اليوم الأربعاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برفع الحجر الصحي على الرعايا الجزائريين المعنيين به.

وأوضح بيان الوزارة فقد تم إخضاع الرعايا قبل رفع الحجر الصحي لفحص طبي شامل يؤكد سلامتهم من فيروس كورونا كوفيد 19.

هذا وقد إستفاد من هذا الإجراء أكثر من 850 شخص على مستوى ولايات تسبة، سوق أهراس، عنابة، الطارف، ووادي سوف.

وتم نقلهم عبر حافلات خصصت لهم إلى مقر سكناهم، في حين تم تعقيم وتطهير الاماكن محل الحجر الصحي.

هذا وقد أمر الرئيس تبون بإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في مطارات العالم وإخضاععهم لعمية الحجر لمدة 14 يوم في مراكز خصصت لذلك.