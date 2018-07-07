مغارة “الكاف الأصفر” بمستغانم قبلة سياحية بامتياز

تعتبر مغارة “الكاف الأصفر” المعروفة سابقا بالعبادة المتواجدة ببلدية سيدي لخضر بولاية مستغانم منطقة سياحية بامتياز.

المغارة تعود تسميتها إلى إمراة قديما تعيش داخل أحد الكهوف و تتعبّد مما أطلق على المنطقة اسم العبادة.

بعدها أطلق عليها تسمية الكاف الأصفر، نظرا إلى اللّون الّذي يرمز إلى أحد الكهوف.

والمغارة الّتي يتوجّه لها المصطافين يروي أنّها مسكونة بالجن و سبق و أن سجّلت فيها العديد من الحوادث.

على غرار اندلاع النيران فيها وأصوات الرضع، غير أنّها قبلة سياحية بامتياز من خلال المناظر الخلابة التي تحتوي عليها.

في ظل عدم اعتراف العائلات و الشباب بالقصص القديمة