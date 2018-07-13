مغتربة تحاول تمرير 23 ألف و500 أورو من مطار وهران إلى فرنسا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مغتربة تحاول تمرير 23 ألف و500 أورو من مطار وهران إلى فرنسا من الأرشيف
بقلم كريمة سواق

تمكنت مصالح فحص المسافرين التابعة لفتشية أقسام جمارك وهران خارجي من احباط تمرير مغتربة لمبلغ معتبر من العملة الصعبة، قدرتها مصادرنا بـ23 الف و500 أورو المعادلة لـ3.175.085 دج.

المبلغ المعتبر بالعملة الصعبة تم حجزه خلال عملية تفتيش روتينية لمتاع المسافرين المتجهين إلى ليون الفرنسية عبر مطار احمد بن بلة الدولي في وهران،

بعد الاشتباه في سيدة مقيمة بالخارج ظهر عليها نوع من الارتباك،

حيث وبعد اخضاع حقائبها للتفتيش الدقيق تم العثور على مبلغ 23 الف و509 أورو مخبأ بإحكام وسط ملابس المغتربة،

التي تم تحويلها إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معها في قضية محاولة تمريرها بطريقة غير قانونية لمبلغ معتبر من العملة الصعبة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital