مغتربة تحاول تمرير 23 ألف و500 أورو من مطار وهران إلى فرنسا

تمكنت مصالح فحص المسافرين التابعة لفتشية أقسام جمارك وهران خارجي من احباط تمرير مغتربة لمبلغ معتبر من العملة الصعبة، قدرتها مصادرنا بـ23 الف و500 أورو المعادلة لـ3.175.085 دج.

المبلغ المعتبر بالعملة الصعبة تم حجزه خلال عملية تفتيش روتينية لمتاع المسافرين المتجهين إلى ليون الفرنسية عبر مطار احمد بن بلة الدولي في وهران،

بعد الاشتباه في سيدة مقيمة بالخارج ظهر عليها نوع من الارتباك،

حيث وبعد اخضاع حقائبها للتفتيش الدقيق تم العثور على مبلغ 23 الف و509 أورو مخبأ بإحكام وسط ملابس المغتربة،

التي تم تحويلها إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معها في قضية محاولة تمريرها بطريقة غير قانونية لمبلغ معتبر من العملة الصعبة.