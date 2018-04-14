بعد معلومات تفيد بتردد الضحية على منزله العائلي

أوقفت عناصر فرقة الدرك الوطني لإقليم بلدية المحمدية في ولاية معسكر المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل في حق عسكري سابق بطعنات خنجر،

بعدما أطاحت به مصالح الأمن على مستوى ميناء وهران محاولا الفرار باتجاه أليكانت الإسبانية بعد ارتكابه الجريمة.

المتهم البالغ من العمر 38 سنة وحسب مصادر مطلعة مغترب بفرنسا حجز لنفسه رحلة يومين فقط من إسبانيا نحو وهران،

وعقب وصوله اتجه إلى مقر سكناه الواقع بالمحمدية في معسكر بعدما بلغته معلومات حول تردد الضحية على منزله العائلي،

حيث ومباشرة بعد رؤيته له بعد تخفيه بمنزله العائلي وجه له طعنات خنجر وتركه يسبح بدمائه،

قبل الفرار على متن سيارته باتجاه ميناء وهران، المغادرة نحو أليكانت الإسبانية لكن خطته التي رسمها لم تنجح،

حيث أسفرت تحقيقات الدرك الوطني بالتنسيق مع فرقة الشرطة العلمية لمجموعة الدرك بمعسكر مباشرة بعد وقوع الجريمة إلى تحديد هوية الجاني

أين تم تحديد وجهته وملاحقته حتى ولاية وهران بعد إبلاغ الجهات الأمنية هناك، أين تم إلقاء القبض عليه بميناء وهران محاولا الفرار عبر رحلة بحرية إلى أليكانت الإسبانية.

الجاني بعد توقيفه تم تحويله إلى مقر الدرك بالمحمدية لاستكمال التحقيقات معه في انتظار تقديمه أمام كيل الجمهورية وبالتالي البث في قضيته أمام العدالة.