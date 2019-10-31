مغني عالمي شهير يعلن إعتناقه للإسلام ويغير إسمه لداوود

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الوطن العربي مؤخرا وبقوة، مقطع فيديو لأحد أشهر نجوم الكيبوب، وهو يعلن عن دخوله الدين الإسلامي.

واعتنق النجم الكوري، كيم جاي، الدين الإسلامي الحنيف، وأعلن عن ذلك، عبر مقطع فيديو، ظهر فيه وهو ينطق الشهادتين.

وحسب موقع ليالينا، زف جاي الخبر لمحبيه عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وإختار إسما جديدا له وهو “داوود”.

وكان النجم الكوري، قد أبدى إعجابه بالدين الإسلامي منذ فترة، ونشر عدة فيديوهات على قناته بموقع اليوتيوب، يتحدث فيها عن الإسلام.

ثم فاجأ “داوود”، جمهوره بالفعل، في أوائل أكتوبر الجاري، بإعتناقه للإسلام، عبر مقطع فيديو نطق فيه الشهادتين، بالمركز الإسلامي في سيول.

لكن الجمهور العربي تداول مقطع الفيديو بقوة مؤخرا، خاصة بعد قيام عدة فرق كورية بإحياء حفلات بمختلف الدول العربية.