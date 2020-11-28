مفاجأة.. “دوما” المدرب القادم لمنتخب الكيان الصهيوني !!

فجر موقع “actufoot” مفاجأة مدوية عندما كشف قرب تولي المدرب الفرنسي الحالي لشباب بلوزداد “فرانك دوما” مسؤولية تدريب منتخب “الكيان الصهيوني”.

الموقع المذكور ونقلا عن صحيفة محلية صهيونية أضاف أن مدرب السياربي الحالي يكون قد وافق على خوض تجربة جديدة وتدريب منتخب الكيان الصهيوني.

ذات المصدر أكد أن دوما مرشح لخلافة المدرب الحالي لمنتخب الكيان الصهيوني في حال رحيله رغم ارتباط الأول بعقد مع شباب بلوزداد.

هذا ولم يتخذ اتحاد كرة القدم الصهيوني قراره النهائي بخصوص دوما لحد الآن حسب ذات المصدر دائما.

السبب الرئيسي الذي يدفع دوما للهروب نحو الكيان الصهيوني هو متابعته قضائيا في فرنسا منذ سنة 2017 أين حكم عليه بثلاث سنوات سجن “حكم غير نهائي”.

“دوما” سيحكم عليه نهائيا من القضاء الفرنسي العام المقبل وفي حال تواجده بالكيان الصهيوني فإنه سيفلت من العقوبة بحكم عدم وجود اتفاقية بين فرنسا والكيان الصهيوني لتسليم الهاربين من العدالة.