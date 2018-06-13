الإتحاد الإسباني يقيل “لوبيتيغي” قبل يوم عن انطلاق المونديال!!

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم، إقالة المدرب “جوليان لوبيتيغي” من تدريب لاروخا قبل يوم فقط من دخول بداية المونديال

سيواجه المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي في أول مباراة له في مونديال روسيا هذا الجمعة.

وتأتي إقالة “لوبيتيغي” على خلفية توقيعه لـ “ريال مدريد” وإعلان ذلك قبل بداية المونديال، أين اعتبر الإتحاد الإسباني ذلك بالخيانة.

وقال لويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني: “المنتخب هو ملك لجميع الإسبان ولا يمكن أن تتخذ هذا القرار قبل يومين أو ثلاثة من بداية الموينديال ولذلك أجبرنا على إقالته”.

وأضاف: “أنا متأكد أن قرار الإقالة سيجعلنا أكثر قوة، ولا يمكن أن يتفاوض أي أحد دون علم الإتحاد الإسباني”.

وتابع: “تم إبلاغنا بقراره قبل 5 دقائق فقط من الإعلان الرسمي، ولذلك فكان من واجبنا القيام بردة فعل”.

وتسود حالة من الفوضى المنتخب الإسباني، قبل 48 ساعة فقط من مواجهة المنتخب البرتغالي.