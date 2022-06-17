مفاجأة مدوية.. مانشيستر سيتي يقرّر التضحية بخدمات محرز

فجّر موقع “سبور أف أر” اليوم الجمعة قنبلة من العيار الثقيل تتعلّق باستعداد إدارة مانشيستر سيتي للتضحية بالدولي الجزائري رياض محرز.

وقال أنه سيتم التضحية بقائد الخضر لتمويل صفقة تعيين المهاجم إيريك هالاند. وجمع ما يقارب 300 مليون يورو إجمالاً. الذي يعتبر تعويضات ومكافات ورواتب.

كما أضاف المصدر. إلى إدارة “السيتيزنس” فشلت في تحمل مشقة المصاريف إلا بشرط الاستغناء عن محرز لصالح الاندية التي ترغب في ضمه على غرار باريس سان جيرمان.

وختم المصدر. ان الاستغناء عن خدمات رياض. هو السبيل الوحيد لإنقاذ السيتيزن من مشكل الوقوع في اي مشاكل رياضية مع النجم الجديد.

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