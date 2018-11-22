مفتاح: ” كأننا كنّا “راقدين”..والفريق السوداني تمتع بالفعالية”

أكد المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية لا يزال ممكنا بالرغم من الهزيمة القاسية بـ4-1 أمام المريخ السوداني.

وتحدث فروجي في تصريح لتلفزيون النهار مباشرة بعد عودة التشكيلة العاصمية إلى أرض الوطن عن الهزيمة التي سجلها فريق سوسطارة بملعب أم درمان قائلا:

“لقد ضيعنا بداية المباراة حيث تلقينا أربعة أهداف من أربعة فرص..الفريق السوداني تمتع بالفعالية فيما كنا نحن كالنيام”

وأضاف: “في كرة القدم كل شيء ممكن، بالرغم من أنه من الصعب العودة في النتيجة، وسأعمل على تحضير هذا اللقاء بإرادة أقوى”.