مقال تجريبي

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حجز عناصر أمن دائرة الرباح، بالوادي، من كميات معتبرة من السجائر مجهولة النوع والمصدر48300 علبة كانت محملة على متن شاحنة.
وحسب مصادر لـ النهار فإن الشاحنة كان…
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تمكنت مصالح أمن ولاية العاصمة ، مؤخرا من إلقاء القبض على 28 متورطا في عدة قضايا مختلفة حول الحيازة وترويج المخدرات.
وأوضح بيان من ذات المصالح،…
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تم مساء اليوم إتمام عملية الحفر والبحث واستخراج باقي الرفاة شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمغارة ڨارة السنون ببوخضرة في تبسة .
تعود الرفاة إلى شهداء الثورة…
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