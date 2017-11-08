.. مستثمرون وتجّار يتصدّرون قوائم المترشحين للمحليات

سجّل رجال المال والأعمال وما يسمى في الشارع الجزائري بـ«أصحاب الشكارة» و«البڤارة»تواجدهم بقوة في قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المنتظرة يوم 23 نوفمبر المقبل، حيث تم تسجيل عدد معتبر من المقاولين وملّاك المصانع وأصحاب المشاريع وكبار المستثمرين وتّجار وحتى برلمانيين سابقين إلى جانب رؤساء فرق لكرة القدم فضّلوا دخول معترك السياسة، سواء بهدف تسيير بلديات أو مجالس ولائية، وحتى بهدف المرور في مرحلة لاحقة إلى الغرفة العليا للبرلمان، كون ثلث أعضاء مجلس الأمة سيتم تجديدهم في وقت قريب، من خلال إجراء انتخابات بين المنتخبين المحليين، لإفراز عضو جديد من كل ولاية.

تهافت رجال المال للظفر بلقب سيناتور حوّل المحليات المقبلة إلى دورة ثانية من التشريعيات!

الحدث جعل من المحليات المقبلة بمثابة دورة ثانية من الانتخابات التشريعية الماضية، كون الهدف المسطر لأغلبية أصحاب المال ورجال الأعمال من الترشح للمحليات هو دخول قبة البرلمان والظفر بالحصانة البرلمانية ولقب «سيدي السيناتور».

رجال أعمال.. نواب سابقون وأطباء يكتسحون قوائم المحليات في خنشلة

ففي خنشلة، تم تسجيل عدد معتبر من رجال الأعمال في مختلف النشاطات قرروا دخول سباق المحليات للمجالس البلدية تحديدا، من بينهم سيناتور سابق وصاحب محطة بنزين ومجمع لانتاج الحليب، إلى جانب طبيب على رأس قائمة «الأفانا» ببلدية أولاد رشاش، وصاحب مجمع محلات أثاث ضمن قائمة «الأرندي» للمجلس البلدي لأولاد أرشاش أيضا، إلى جانب صاحب محطة بنزين ومقاول، فيما تم تسجيل عودة «الأميار» المنتهية عهدتهم والسابقين ببلديات جلال وششار وخنشلة وامتوسة وقايس وبابار† وبوحمامة ويابوس، للترشح مجددا على رأس قوائم بلدياتهم.

صاحب مجمع صناعي.. محاجر وورشات بناء يحلم بمنصب في المجلس الولائي بباتنة

وفي باتنة، عرفت مختلف قوائم المرشحين مشاركة عدد من رجال الأعمال المعروفين بالولاية والذين لا يقل عددهم عن 4 رجال أعمال، على رأسهم أحد المترشحين المتحصل على الكفاءة المهنية في المحاماة، إلى جانب رجل أعمال ومقاول يملك مجمعا صناعيا وعددا من المحاجر وورشات بناء مشاريع كبيرة، بالإضافة إلى مؤسسات إنتاجية أخرى، حيث تصدّر المعني قائمة المرشحين للمجلس الشعبي الولائي عن حزب «المستقبل». وقد ترشح في نفس الحزب لقائمة المجلس الشعبي البلدي لباتنة رجل أعمال يملك العديد من المؤسسات، كما سبق له أن شارك في محليات سابقة وشغل منصب منتخب ببلدية باتنة.

مستثمرون «يستثمرون» في السياسة بعنابة

من جهتها، عرفت العديد من قوائم المجالس الشعبية البلدية والولائية ترشح عدد من رجال المال والأعمال بولاية عنابة، على غرار ترؤس رجل أعمال قائمة مرشحي «الحركة الشعبية الجزائرية»، إلى جانب ترؤس قائمة المجلس الشعبي الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي من طرف رجل أعمال ومستثمر معروف في المجال الصناعي والفلاحي بالولاية.

صاحبي مركّبات الحليب ومصانع «الڤازوز» مرشح «الأرندي» في ڤالمة

وفي ڤالمة، عرفت قوائم المترشحين دخول رجلي أعمال كبيرين المعترك الانتخابي طمعا في الوصول إلى مجلس الأمة عبر بوابة المجالس المحلية، حيث عرفت قائمة «الأرندي» بالمجلس الشعبي الولائي دخول رجل أعمال وصاحب مركبات الحليب، في الوقت الذي شهدت قائمة «الأفلان» الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي دخول صاحب مصانع مشروبات غازية ومياه معدنية المعترك السياسي.

مقاول ورجل أعمال يصنع الحدث في «أفلان» الطارف

على خلاف العادة، فإن قوائم المترشحين للانتخابات المحلية بالطارف خلت هذه المرة من أسماء ثقيلة في عالم المال والأعمال بالنسبة لرؤوسها، حيث أن غالبها من الموظفين والمنتخبين السابقين، فيما صنع اسم رأس القائمة للمجلس الشعبي الولائي المنتمي للحزب العتيد حزب جبهة التحرير الوطني الحدث، كونه رجل أعمال معروف ومقاول وأكبر مالك للعقارات الفلاحية بالولاية.

برلماني سبعيني سابق ورجال أعمال يتصدّرون قوائم تبسة

تصدّر عدد من رجال الأعمال القوائم الانتخابية بولاية تبسة، بينهم متصدر قائمة «الأرندي» في المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب متصدر قائمة «المستقبل» في قائمة المجلس الولائي الذي يعتبر من كبار تجار منطقة بئر العاتر، وكذا مرشح «الأفافاس» في قائمة المجلس الولائي بتبسة، وهو مستثمر فلاحي، بينما اختار «الأفلان» سبعينيا، وهو برلماني سابق وصاحب ممتلكات عقارية.

الأفلان» يرشّح رجلي أعمال في العلمة وسطيف

قدّم حزب جبهة التحرير الوطني اسم رجل أعمال معروف في مجال الاستيراد في القائمة المعنية بالترشح للانتخابات البلدية لبلدية العلمة، والتي يوجد على رأسها إطار في القسم التقني للبلدية وعضو المجلس البلدي السابق، كما تضمنت قائمة الانتخابات المجلس الولائي على مستوي ولاية سطيف رجل أعمال وصاحب مؤسسة الدقيق والرئيس السابق للمجلس البلدي، بالإضافة إلى صاحب مصنع وهو متصدر قائمة «الفجر الجديد» للمجلس الولائي.

مدير مصنع إلكترونيات ومقاولون في قوائم برج بوعريريج

وعلى غرار باقي ولايات الوطن، لم تشذ ولاية برج بوعريريج عن القاعدة، حيث كان لرجال المال والأعمال نصيب في ترؤس القوائم الانتخابية يتصدرهم المدير العام لشركة «GEANT إلكترونيك» الذي ترأس قائمة المجلس الشعبي البلدي للحزب العتيد، كما ترأس رجل الأعمال صاحب مقاولة وترقية عقارية قائمة حرة ببلدية عاصمة الولاية، وهو الذي يترأس أيضا فريق أهلي برج بوعريريج، كما اختار «الأفافاس» رجل أعمال معروف في مجال المقاولة والترقية العقارية، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لأهلي برج بوعريريج، لترؤس قائمته بالمجلس الشعبي الولائي.

صاحب مؤسسة لتعليم الطيران يتعلّم السياسة في الوادي!

بدورها، عرفت ولاية الوادي ترشح رجال المال بالولاية، لمحليات 23 نوفمبر، على غرار رجل أعمال وصاحب أكبر متنزه في الجنوب ومؤسسة لتعليم الطيران، إذ اختاره حزب الوفاق الوطني لتصدر قائمته للمجلس الولائي، وكذلك الأمر لمرشح جبهة التحرير لبلدية وادي العلندة، الذي يعتبر من أثرياء المنطقة.

5 رجال أعمال ومقاولون في قوائم المرشحين بالبويرة

يتنافس في المعركة الانتخابية للمحليات بالبويرة 5 رجال أعمال ممن يوصفون بالوزن الثقيل، الذين شدوا انتباه المواطنين بالولاية، خلال الحملة الانتخابية، وعلى رأس هؤلاء مرشح «الأفلان» في المرتبة الثانية بالمجلس الولائي، وهو صاحب مدرسة خاصة للتعليم وكذا وكالة أسفار.

رجال أعمال يتسابقون على مقاعد المجلس الولائي لسوق أهراس

تنوعت وظائف ومهن المترشحين للانتخابات المحلية في القوائم الخاصة بكل حزب في ولاية سوق أهراس للمجلس الشعبي الولائي، حيث تصدر رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية سوق أهراس قائمة حزب الجبهة الوطنية للحريات القائمة للمجلس الشعبي الولائي، وهو رجل أعمال معروف على مستوى ولاية سوق أهراس ويملك محلات تجارية متنوعة، وكذا محلات لبيع المجوهرات، زيادة على تجارته المتنوعة منها الآلات الكهرومنزلية وكذا بيع الهواتف وملحقاتها والأفرشة والأثاث المنزلي. أما عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فترشح للمجلس الشعبي الولائي رجل أعمال، وهو صاحب مؤسسة لإنجاز مختلف المشاريع، كما ترشح في المجلس الشعبي الولائي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي رجل أعمال صاحب ملبنة بقرية عين سينور ببلدية المشروحة.

من «الشانطيات» إلى المجالس الولائية والبلدية في ورڤلة

عرف الاستحقاق الانتخابي بولاية ورڤلة التحاق رجال الأعمال والمقاولين ودخولهم هذه الانتخابات من أبوابها الواسعة، والظفر بالمراتب الأولى على رأس القوائم، على غرار ترشح مقاول معروف ورجال أعمال ضمن حزب «تاج» للتنافس على مقعد في المجلس الشعبي الولائي.

أصحاب المال يدخلون المحليات وعينهم على مجلس الأمة في تيبازة

لم تشهد القوائم الانتخابية بولاية تيبازة دخولا قويا لرجال المال والأعمال مثلما كان عليه الحال في التشريعيات الماضية، غير أن قوائم «الأفلان» و«الأرندي» لم تخل من بعض التجار والمقاولين الكبار بالولاية، حيث ترشح في قائمة المجلس الشعبي الولائي لتيبازة في قائمة «الأرندي» مقاول من بلدية ڤوراية، وهذا لغرض الترشح في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة القادمة، ونفس الشيء مع أحد مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني في مراتب متقدمة، ويتعلق الأمر بصاحب محطة بنزين غرب ولاية تيبازة، حيث أن ترشح المعنيين يعود إلى رغبتهما في دخول الغرفة العليا للبرلمان، والتي لا تتم إلا بالتحصّل على صفة منتخب محلي.

حرب بين المقاول و«الفورنيسور».. والبقاء للأكثر عرضا في عين الدفلى

وفي ولاية عين الدفلى، يتنافس خلال الانتخابات المحلية المقبلة عدد من أرباب المال والأعمال على احتلال مقاعد في المجالس الولائية أو حتى البلدية، وذلك ضمن قوائم تنتمي لتشكيلات سياسية مختلفة، فمثلا يبرز اسم المترشح عن قائمة «الأفلان» للمجلس الشعبي الولائي المحسوب† على أصحاب المال والأعمال، كونه يمارس مهنته كتاجر وممون للعديد من المؤسسات العمومية «فورنيسور» وينحدر من بلدية بومدفع، وينافسه على الجهة المقابلة، وبكل الوسائل المتاحة والإمكانيات، مترشح من حزب جبهة المستقبل، وهو مقاول من منطقة اعريب، حيث يسعى كلا الرجلين إلى الظفر بمنصب بمجلس الأمة، وهو الأمر الذي لا يتم إلا عبر افتكاك لقب منتخب محلي.

صاحب ملبنة «الحضنة» مرشّح «الأفلان» في المسيلة

أحصت ولاية المسيلة 316 قائمة خاصة بالمترشحين للمجالس الشعبية البلدية، حيث تضم ولاية المسيلة 47 بلدية، وفي رحلة البحث عن رجال الأعمال المترشحين للمجالس الشعبية البلدية، على غرار بلدية مڤرة التي شهدت دخول رجل أعمال في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، كما حملت ولاية المسيلة 17 قائمة مرشحة للمجلس الشعبي الولائي، والبداية بحزب جبهة التحرير الوطني، حيث يتصدر صاحب ملبنة «الحضنة» ومديرها العام قائمة مترشحي الحزب العتيد للمجلس الولائي، كما حملت قائمة حزب الفجر الجديد اسم صاحب مؤسسة «أليسكو» للناسخات.