مقترح تعديل تاريخي لتوقيت مباريات المونديال

كشف موقع “فوتبول إيطاليا” اليوم الأربعاء عن مقترح جديد يخص مباريات المونديال بقطر المقبل بعدما أعطى رئيس الفيفا موافقته لتطبيق ذلك.

ويحمل المقترح. إجراء تغيير توقيت مباريات بطولة كأس العالم 2022، التي ستنطلق في 21 نوفمبر بقطر.

كما قال أن الفيفا تدرس خيار تمديد وقت لعب مباريات قطر إلى حوالي 100 دقيقة بدلا من 90 دقيقة. بزيادة 10 دقائق من التوقيت الأصلي.

كما أضاف ذات المصدر. إلى أن القانون لن يطبّق إلا في حالة موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المُختص في القوانين الخاصة باللعبة الأكثر شهرة في العالم.

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