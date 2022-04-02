مقتل الحكم غاساما.. الإتحاد الغامبي يوضّح

كشف الإتحاد الغامبي لكرة القدم على لسان الكاتب العام سوديبو كاماسو أن خبر مقتل الحكم باكاري غاساما. لا أساس له من الصحة.

كما قال سوديبو في تصريح لموقع “في الغول” المصري اليوم. “الحديث عن تعرض غاساما في ضاحية سان دوني بفرنسا للقتل مجرد إشاعات”.

كما أضاف “تواصلنا مع الحكم وهو متواجد في غامبيا يمارس حياته الطبيعية”.

يذكر ان فيديو لأحد الأشخاص تداول بقوة لتعرض الحكم. صاحب “الفضيحة التحكيمية” لإعتداء شنيع بالعاصمة الفرنسية أدى إلى مقتله.