مقتل حارس “باركينغ” على يد مسبوقين حاولا سرقة سيارة بسطيف

اهتزت مدينة العلمة بولاية سطيف، على وقع جريمة شنعاء، راح ضحيتها شاب صاحب حظيرة سيارات بعد تعرضه لثلاثة طعنات من طرف عشىرينين.

الضحية يبلغ من العمر 26 سنة”ب.ي”والقاطن بحي السوامع، تلقى 3 طعنات على مستوى الكلية والرقبة والفخض من طرف شابين مسبوقين قضائيا.

حيثيات القضية تعود إلى محاولة الشابين التقرب من سيارة كانت تحت حراسته بالحظيرة، والتي هي ملك لأحد الوافدين إلى شارع دبي.

وحسب شهود العيان، فإن الضحية دافع باستماتة محاولا إحباط عملية السرقة وعلى حين غرة باغته الجاني بخنجر من نوع “بانيار”.

ليتلقى عدة طعنات، فيما لاذا الجانيان بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى صروب الخثير على جناح السرعة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تجدر الإشارة، أنّ الضّحية توفي وبجيبه دعوات الزفاف على اعتبار أنه لم يبقى على موعد زفافه إلا يوم واحد.

كما أكدت الجهات الأمنية أن الجناة موقوفين إلى غاية تقديمهم أمام الهيئات القضائية.