مقتل شخص وإصابة آخر في حادث مرور بالبيض

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث مرور، وقع اليوم الأربعاء، ببلدية الغاسول بالبيض.

و حسبما أفادت به المديرية الولائية للحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة والسابعة والنصف صباحا، عقب إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية.

وقد خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 39سنة وإصابة آخر في 27 ربيعا بجروح متفاوة الخطورة.

أين تم تحويل جثة القتيل نحو مصلحة حفظ الجثث لمستشفى محمد بوضياف بعاصمة .

في حين نقل المصاب لمصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية لنفس المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.