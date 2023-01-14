مقتل فلسطينيين اثنين بالرصاص الإسرائيلي في جنين

قتل شابان فلسطينيان بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سياره قرب بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم السبت، حسبما أكدت السلطات الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) قتلا “برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين”.

كما أفادت الوزارة في بيان لها بوفاة الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين “متأثرا بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيدا بينهم 3 أطفال”.

ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر أمنية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت موقع مستوطنة “ترسلة” المخلاة، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، وأطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها الشابان حمامرة وخليلية، عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى مقتلهما.

ومستوطنة “ترسلة” المخلاة تقع على تلة فلسطينية جنوب مدينة جنين على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي جنين ونابلس، قرب بلدة جبع، وأخلتها السلطات الإسرائيلية عام 2005، ضمن خطة الإخلاء أحادية الجانب التي نفذتها حكومة شارون آنذاك.