مقتل نائبين برلمانيين في هجوم إرهابي بالصومال

لقي، اليوم الأربعاء، نائبين برلمانيين في الصومال حتفهما في كيمن نصبه عناصر من حركة الشباب الإرهابية قرب العاصمة مقديشو.

وقال الضابط بالجيش الصومالي، عبد الله عبد الرحمني، إن النائبين كانا يستقلان سيارة يرافقهما عشرة جنود في شاحنة عسكرية عندما وقع الهجوم في قرية إلكا جيلو.

مضيفا، إلى أن الكمين أسفر عن مقتل النائبيين وعدد من حراسهما الشخصيين.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الكمين.

ويأتي هذا بعد يومين من إعلان الجيش الأمريكي في الصومال عن القضاء على 27 إرهابيا.

وأعلنت الحركة عن هذا الحادث. وكانت قد قتلت شهر ماي الماضي نائبا من ولاية هرشبيلي في هجوم خارج مقديشو.