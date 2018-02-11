مقتل 11 عسكريا تركيا في عملية “غصن الزيتون”

أعلن الجيش التركي في 3 بيانات منفصلة، اليوم السبت، تحييد 39 إرهابيا ومقتل 11 عسكريا تركيا،

وهذا في إطار عملية “غصن الزيتون” التي تجريها قواته في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وجاء بيان صدر عن رئاسة الأركان العامة، إن القوات المسلحة التركية، حيّدت خلال عملية اليوم، 13 “إرهابيا” ومسلحي تنظيم “داعش”.

وأضاف البيان أن 4 عسكريين أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح في إطار العملية المذكورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الأركان، تحييد 11 “إرهابيا” ومقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين بجروح في عفرين.

وقبل ذلك، أعلن الجيش، في بيان منفصل آخر، تحييد 15 “إرهابيا” ومقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة 5 آخرين.

وأعلنت رئاسة الأركان كذلك، في وقت سابق، سقوط مروحية مشاركة في العملية، ومقتل طيارين اثنين كانا على متنها.

وأعلن الجيش في بيان، اليوم السبت، “تحييد 15 إرهابيا” من أفراد حزب “الاتحاد الديمقراطي” ووحدات حماية الشعب (الكردية) وعناصر تنظيم”داعش”.