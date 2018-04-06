مقتل 14 إرهابيا لدى محاولتهم الهروب في مالي

أعلن الجيش في مالي، اليوم الجمعة، عن مقتل 14 إرهابيا، لدى محاولتهم الهروب في بلدة “ديورا” وسط مالي.

وأوضحت إدارة الإعلام في القوات المسلحة المالية، في بيان، أن المشتبه بهم الـ14 جرى اعتقالهم يوم الخميس، قبل تسليمهم إلى العسكريين في ديورا.

وجاء في البيان أن قيادة الجيش اتخذت كل التدابير اللازمة “لتسليط الضوء الكامل” على الحادث.

ويوم الثلاثاء الماضي، حثت منظمة “العفو الدولية” سلطات مالي على إعطاء إيضاحات حول عمليات إعدام خارج إطار القانون ارتكبت وسط البلاد،

حيث تم العثور مؤخرا على ست جثث مدفونة في قبر جماعي.