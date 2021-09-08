مقتل 41 شخصا على الأقل بحريق إندلع في سجن بإندونيسيا

لقى ما لا يقل عن 41 نزيلا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حريق اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في سجن إندونيسي مكتظ في منطقة جاكرتا، كما أعلنت السلطات.

لقى ما لا يقل عن 41 نزيلا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حريق اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في سجن إندونيسي مكتظ في منطقة جاكرتا، كما أعلنت السلطات.

واندلع الحريق في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء في سجن تانغيرانغ غرب العاصمة الاندونيسية، ما أدى إلى محاصرة عشرات السجناء.

وأوضحت وزيرة العدل ياسونا لاولي في مؤتمر صحافي أن، الحريق انتشر بسرعة ولم يكن هناك وقت كاف لفتح بعض الزنزانات، حيث قُتل 40 شخصا على الفور وتوفي آخر وهو في طريقه إلى المستشفى وأصيب ثمانية بجروح خطرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية إطفائيين وهم يتصارعون مع النيران التي اجتاحت أحد مباني السجن خلال الليل، ما أدى إلى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان.

وتمكن الإطفائيون من إخماد الحريق الذي اندلع في مبنى للسجن يؤوي بشكل رئيسي مدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها، فيما فتحت السلطات تحقيقا حول أسباب الحريق لكنها تشتبه في أن مشكلة كهربائية كانت وراء اندلاعه.

وقال وزير العدل أن التجهيزات الكهربائية في سجن تانغيرانغ الذي أنشئ في العام 1972، لم تحدّث منذ أكثر من 40 عاما.

وتعاني السجون الإندونيسية اكتظاظا وظروفا صحية صعبة، ومن الشائع أن يهرب موقوفون أو أن يتمردوا على الظروف غير الإنسانية.

في العام 2019، هرب ما لا يقل عن 100 نزيل من سجن في مقاطعة رياو في جزيرة سومطرة بعد اندلاع حريق فيه

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