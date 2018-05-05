مقتل 5 فلسطينيين في انفجار داخل أحد المنازل بقطاع غزة 

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن مقتل 5 فلسطينيين في انفجار لم يعرف سببه وقع، مساء اليوم السبت، داخل أحد المنازل في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، “وصل 5 شهداء أشلاء و3 مصابين بجروح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وننتظر التعرف على أسماء الشهداء.”

وذكر شهود عيان، أن الفلسطينيين الخمسة قتلوا في انفجار وقع داخل منزل في منطقة الزوايدة.

وأوضح الشهود، أن الانفجار كان قويا وشوهدت النيران تندلع في المنزل،

وهرعت إلى المكان طواقم الدفاع المدني لإطفاء الحريق، كما وصلت قوة من الشرطة وباشرت التحقيق.