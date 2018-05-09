مقرات أمنية جديدة لضمان تغطية  أمنية شاملة بتيبازة

ستستلم مصالح أمن ولاية تيبازة مقرا أمنية جديدة وهذا من أجل ضمان تغطية أمنية شاملة في إقليم الإختصاص الشرطي بالولاية.

وبحسب مراقب الشرطة رئيس أمن الولاية،فإن مصالح الشرطة ستستفيد من مقر جديد يخص فرقة البحث والتحري.

إضافة الى المقر الجديد للأمن الولائي والذي قاربت الأشغال به على الإنتهاء .

واضاف”للنهار أونلاين “فإن مصالح الأمن بالولاية ستتعزز بمقر جديد للأمن الحضري ببوسماعيل وكذا مرقد للعزاب ومستخدمي سلك الأمن.

كما سيستفيد قطاع الأمن الوطني ب 4 مقرات بكل من الناظور ومسلمون ومناصر والأرهاط وهذا لضمان تغطية أمنية للمواطنين.

وأشار مراقب الشرطة أن المراكز الأمنية الجديدة تدخل في إطار تجسيد الشرطة الجوارية وتعزيز التغطية الأمنية للمواطنين