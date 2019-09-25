مقران آيت العربي يرد على بيان المحكمة العسكرية.. المحاكمة لم تكن علنية

كشف مقران آيت العربي محامي لويزة حنون، أن جلسة المحاكمة لم تكن علنية، كما أورده البيان الصادر عن المحكمة العسكرية.

وأضاف المحامي آيت العربي في بيان له، أن الحكم الصادر ضد موكلته والقاضي بـ 15 سنة سجنا مجحف في حقها.

وردّ المحامي على بيان المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بعد النطق بالأحكام، بعدما نصّ أن المحاكمة كانت عادلة وبجلسة علنية.

وأوضح آيت العربي، أن الجلسة لم يحضرها إلا عدد محدود جدا من أقارب بعض المتهمين، بعدما تم طويق المكان أمنيا.

وكشف أن الوصول إلى المحكمة العسكرية كان مستحيلا بالنسبة للمواطنين والصحافيين، وحتى بعض المحامين.

والدليل على عدم علنية الجلسة، عدم السماح للصحافيين بالاقتراب من مقر المحكمة، بصفتها همزة وصل بين ما يجري في الجلسة والشعب الذي تصدر الأحكام باسمه وفي غيابه.

وأضاف المحامي أن العلنية، وفقا للقانون تعني فتح الأبواب لكل من يرغب في حضور الجلسة وخاصة الصحافة.

ولمّح ذات المتحدث، أن المحاكمة لم تكن عادلة بعد إدانة لويزة حنون وعقابها بـ 15 سنة سجنا بدون أي دليل عن التآمر.

وكشف آيت العربي أنه لا وجود حتى للتسجيل المزعوم للقاء الذي دام حوالي ساعة لا غير.

واعتبر المحامي أن الحكم الصادر ضدها كان بسبب نضالها وأفكارها التي عبرت عنها علانية وتمسكت بها أمام المحكمة العسكرية.

وكشف آيت العربي، أن الدفاع ألّح على استدعاء الرئيس اليمين زروال، غير أن المحكمة رفضت ذلك رغم ورود اسمه ضمن قائمة الشهود.

كما أن المادة 132 من قانون القضاء العسكري تنصّ على حق المحامين في الحصول على نسخة من الملف،

ولكن الدفاع حرم من هذا الحق الجوهري خرقا للقانون العسكري نفسه.

وعن أجواء المحاكمة، كشف المحامي أن المحكمة أرادتها أن تكون مجرد أسئلة وأجوبة، ولكن الدفاع أعطاها طابعها الحقيقي.

وتبين من خلال المحاكمة أن لويزة حنون رئيسة حزب العمال سابقا سجينة رأي.

وأضاف في نفس البيان أنه بالرغم من إبداء الشاهد الطيب بلعيز استعداده للإجابة عن أسئلة الدفاع، إلا أن المحكمة رفضت بعض الأسئلة التي من شأنها أن تكون لصالح المتهمين.

وأشار آيت العربي، أن المحاكمة العادلة تقتضي أن تستمر المناقشة أسبوعا أو أكثر.

غير أنه تأسف لصدور الحكم بعد 4 جلسات صباحية ومسائية ،علما أن أول جلسة صباحية كانت حول الدفوع والإجراءات.