مقري: حركة “حمس” تنتهج الوسطية والإعتدال

صرح عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن النهج الذي تسير عليه حركة حمس منذ تأسيسها هو الوسطية والإعتدال.

وقال لدى إستضافته في قناة “النهار”أن النهج المتبع الخمس سنوات الأخيرة التي ترأس فيها “حمس”سيكون نفسه بالنسبة للعهدة الجديدة.

قائلا نحن توافقيون ووسطيون وأن الهدف الأول للحركة بالنسبة إليهم كقياديين ومناضلين هومصلحة الجزائر.

وأشار مقري،أن وصف الحزب الذي يرأسه بالراديكالية يعود كون”حمس إصطفت في صف المعارضة ما جعلها محل إنتقاد من طرف السلطة.

مؤكدا أن أبناء الحركة راضون على ما حققته الحركة خلال الخمس سنوات الماضية.