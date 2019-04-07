مقري يتحدث عن لقائه مع طرطاق وهامل !

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنه كانت هناك محاولات لتنظيم جامعة صيفية موازية.

وأوضح، مقري، أن 14 ولاية بعثت تقارير على وجود جهات أمنية مدنية سياسية تتكلم باسم الشرطة.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه التقارير جعلته يلتقي مع المسؤول الأول للأمن الوطني آنذاك هامل، سائلا إياه عن هذه الخدمة.

وأضاف مقري أن هامل، فند قيام الشرطة بهذا العمل، ولا علاقة للأمن الوطني به.

وأفاد، هامل، له أن هناك جهة أمنية أخرى تعمل باسم الأمن الوطني.

وقال مقري، المسؤول الأول في حمس، إنه التقى بمسؤول المخابرات الذي أقيل قبل أيام، معبرا له عن انزعاجه من الموضوع.

لكن الأخير –يضيف المتحدث- حاول الدفاع عن هؤلاء الأشخاص الذين حاولا تنظيم الجامعة الصيفية.

ورد عليه مقري بكل صرامة أن هؤلاء الأشخاص الذين يشتغل معهم،لن ينفعوه، لأن ثقافة “حمس” تحرق كل متعامل مع المخابرات.