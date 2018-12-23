مقري يحمل الحكومة مسؤلية وفاة “عياش”

حمل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري كامل المسؤولية للحكومة الجزائرية بخصوص وفاة الشاب “عياش- محجوبي”، داخل بئر إرتوازي.

وفي تغريدة له في حسابه الشخصي تويتر، قال مقري: “قضية عياش تدل على أمرين إثنين في بلادنا: العجز وقلة الكفاءة في التعامل مع مثل هذه الحالات”.

مضيفا “الإستهانة بالنفس البشرية وقيمة المواطن إذ كيف لا تستدعي الحكومة هيئات متخصصة من أي مكان في العالم”.

وقد أعلنت الحماية المدنية، اليوم الأحد، رسميا وفاة الشاب عياش، الذي علق داخل الأنبوب إرتوازي منذ 6 أيام بقرية “أم الشمل ” ولاية المسيلة.