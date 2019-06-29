مقيّدة الرجلين واليدين في قبر… ثباتك على ما أنت فيه

رأيت في المنام أني كنت في قبر مربوطة القدمين واليدين، فما تعبير الرؤيا وقد صرت أقلق إذا تذكرتها؟

نوال من بومرداس

خيرا رأيت:

تذهب دلالة الربط والتقييد في المنام إلى دلالات مختلفة، فَمن رأى أَنه مربوط اليَد دل على أَنه اكْتسب إثما وَرُبمَا دلّ على الْغم والهم.

وَمن رأى أَنه مربوط من رجليه فَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي خير يسْتَمر فِيهِ وَإِن كَانَ فِي شَرّ يسْتَمر فِيهِ.

وَمن رأى أَن رجلَيْهِ مربوطتان حَتَّى لَا يَسْتَطِيع الجلوس فقد يقع في مكروه، وعموما ربط الحيوان مَحْمُود لكنّ ربط الْإِنْسَان غير محمود.

وَمن رأى أَنه ربط إِلَى شجر أَو خشب فَلَيْسَ بمحمود، وَمن ربط من أحد أَعْضَائِهِ إِلَى شخص آخر فَإِنَّهُ قد يشاركه فِي أَفعاله سَوَاء كَانَت حميدة أَو ذميمة.

ومن رأى أنّه مرِبوط إلىِ خشبة فقد يتبع منافقا، ومن رأى أنّه مقيد وهو بلباس أخضر فمقامه وثباته في أمر الدين واكتساب ثواب عظيم كبير.

وإن كانت ثيابه بيضاء فمقامه في أمر يخصّ العلم والفقه والبهاء والجمال، فإن كانت ثيابه حمراء فمقامه في أمر اللهو والطرب.

وإن كانت الثياب صفراء فمقامه في المرض، ومن رأى أنّه مربوط مع رجل آخر في القيد فقد يقيم على معصية كبيرة.

لقوله تعالى «وتَرَى المُجْرِمينَ يَوْمئِذٍ مُقَرَّنِينَ في الأصْفَادِ»، وقد يدلّ القيد في الأصل على الهرم والفقر.

ويدلّ الربط والقيد للطائع على الثبات على الدين وللعاصي يدلّ على ظلمه لنفسه وللمريض على طول مكوثه في مرضه وللمسرور يدلّ على دوام سروره.

وعليه دلّت هذه الرؤيا على أوجه عديدة، فإن كنت مقيمة على الطاعة فإنه ثبات على دينك والتزامك.

وإن كنت من العصاة فإنك مقيمة على معصيتك، وإن كنت مريضة فقد يطول ما تشتكين منه.

فالربط مقامك على ما أنت فيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله أعلم.