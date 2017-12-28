مكاتب المُراهنات “تقمّر” على محرز!!

قامت مكاتب المُراهنات البريطانية، بإقتراح مبالغ مالية ضخمة من أجل “التقمار” على مُستقبل الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل إفتتاح الميركاتو.

ووضع “البوكميكرز” نسبة 6/4 للمُراهنة على بقاء اليساري مع “ليستر سيتي” الى نهاية الموسم، مُعتبرين بأن رحيله مُستبعد هذا الشتاء.

وعلى العكس، جاءت نسبة المُراهنة على تغيير إبن “سارسال” للأجواء ضخمة ب10/11، مما يضمن لمن يفوز بهذا الرهان ربحا خياليا.

ووُضعت رهانات على إمكانية إنتقاله لعمالقة أوروبا، مع تخصيص أكبر نسبة لباريس سان جيرمان، لأن حظوظ توقيعه معه شبه مُنعدمة.