مكاتب المُراهنات “تقمّر” على محرز!!

الرياضة
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مكاتب المُراهنات “تقمّر” على محرز!!
بقلم إسماعيل عشاش

قامت مكاتب المُراهنات البريطانية، بإقتراح مبالغ مالية ضخمة من أجل “التقمار” على مُستقبل الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل إفتتاح الميركاتو.

ووضع “البوكميكرز” نسبة 6/4 للمُراهنة على بقاء اليساري مع “ليستر سيتي” الى نهاية الموسم، مُعتبرين بأن رحيله مُستبعد هذا الشتاء.

وعلى العكس، جاءت نسبة المُراهنة على تغيير إبن “سارسال” للأجواء ضخمة ب10/11، مما يضمن لمن يفوز بهذا الرهان ربحا خياليا.

ووُضعت رهانات على إمكانية إنتقاله لعمالقة أوروبا، مع تخصيص أكبر نسبة لباريس سان جيرمان، لأن حظوظ توقيعه معه شبه مُنعدمة.

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