مكاتب بريد الجزائر تفتح ابوابها غدا  الجمعة عبر 7 ولايات

أعلن بريد الجزائر اليوم عن فتح مكاتبه غدا الجمعة لاستكمال تقاضي منح رمضان واعانات الدولة وكذا معاشات المتقاعدين عب 7 ولايات.

واوضح بيان ذات المؤسسة ان قرار فتح مكاتبها يوم الجمعة استثنائي ويشمل 7 ولايات، كما جاء تزامنا مع ايام الشهر الفضيل.

واضاف البيان ان الولايات المعنية بفتح بفتح مكاتبها غدا هي:

كل من ولاية تمنراست، الوادي وهران، غليزان، مستغانم بومرداس، الطارف.

ويدخل هذا الإجراء في اطار المجهودات الوطنية الرامية الى خدمة ومرافقة المواطن في هذه الظروف الاستثنائية.

ومن أجل استكمال عملية سحب هذه الاموال في احسن الظروف.