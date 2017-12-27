صعد مؤشّر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الأربعاء، حيث عزّز ارتفاع أسعار النفط الأسهم المتصلة بالقطاع النفطي.

وارتفع نيكي 0.08 بالمئة ليغلق عند 22911.21 نقطة.

ومع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في عامين ونصف العام ارتفع سهم “إنبكس كورب” المنتجة للنفط والغاز الطبيعي 2.3 بالمئة.

وزاد سهم “جابان دريلنج” للتنقيب عن النفط البحري 2.1 بالمئة، بينما ارتفع سهم “جابان بتروليوم اكسبلوريشن” 3.3 بالمئة.

وصعد سهم مصفاة “إيدميتسو كوسان” النفطية 2.6 بالمئة.

وقفز سهم “كاواساكي” للصناعات الثقيلة العاملة في مجال بناء السفن 7.9 بالمئة.

كما صعّدت الأسهم المتصلة بالبيتكوين بعد انتعاش قوي للعملة المشفرة.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو كانت معاملات 26 مؤشرا إيجابية و تصدّرتها قطاعات التعدين ومنتجات النفط والفحم.

وصعد سهم “توبكس” الأوسع نطاقا 0.15 بالمئة إلى 1829.79 نقطة.