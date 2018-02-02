مكتتبوا “عدل 1” يستلمون سكناتهم بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله الأسبوع القادم

سيتم بداية من الأسبوع القادم، توزيع قرابة 2000وحدة سكنية من صيغة “عدل 1 “بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في العاصمة.

وإستعدادا لعملية توزيع السكنات، تقوم المصالح المختصة بآخر الروتوشات فيما يخص المساحات الخضراء، وما تبقى من الأشغال.

كما أن الشقق أنجزت وفق معايير عالية وتصميم داخلي وخارجي عصري .

عبر المستفدون من سكنات عدل 1 بفرحتهم وإعجابهم بلاشقق الممنوحة لهم حيث أنهم يأتون من أجل متابعة تقدم الاشغال .

وقد فتح، عدد من المستفدين من محلات عدل 1 بسيدي عبد الله، دكاكينهم من أجل إستقبال السكان الجدد.