وقف العشرات من مكتتبي صيغة البيع بالإيجار “عدل 2” أمام مقر مديرية الوكالة بولاية المسيلة مطالبين من الجهات المعنية بفتح أبواب المقر.

وحسب ما نقلته “النهار أونلاين” اليوم، فإن المحتجين رفعوا لافتات ينتقدوا فيها سوء تسيير المسؤولين على المستوى المحلي.

وذلك من خلال مخالفة تعليمة وزير السكن والعمران وحيد طمار الذي شدد على فتح الأبواب أمام المكتتبين والاستماع لانشغالاتهم.

وحسب الصور، فإن وكالة “عدل” تفتح بابها أمام مكتتبيها ليوم واحد في حين تغلق أبوابها في باقي الأيام.

وبهذا الخصوص طالب المحتجون بفتح أبواب وكالة “عدل” طيلة الأسبوع، باعتبار أن يوم واحد لا يكفي لسماع انشغالاتهم.