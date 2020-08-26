ملال: “التسجيل الصوتي مفبرك ومن غير المعقول أن أكلم نفسي”

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أن التسجيل الصوتي الذي نسب له، مفبرك، وأنه أودعى شكوى لدى وكيل الجمهورية، لكشف من يسعى لضرب استقرار فريقه.
وصرح شريف ملال، لـ”النهار”: “التسجيل الصوتي مفبرك، ومن غير لمعقول أن أكلم نفسي، مثلما أظهره التسجيل الذي أظهر تقطع في الكلام، ما يدل على أنه تم تركيبه”.
وأضاف: “الغرض من هذا التسجيل الصوتي، هو تصفية بعض الأنصار لحساباتهم الشخصية معي، ووصل بهم الأمر لضرب استقار الفريق، والحاق الضرر بسمعته”.
وتابع شريف ملال: “أودعنا شكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة تيزي وزو، في هذا الخصوص، ضد بعض الأنصار، وهم نفسهم اللذين نظمو مسيرة يوم لإثنين ووعدوا بمفاجآت، ليظهر في الأخير أنه التسجيل الصوتي المفبرك”.
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