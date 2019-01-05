ملال: “اللاعبون أظهروا ردة فعل قوية بعد إقصاء الكأس”

الرياضة
  • -
  • 0
ملال: “اللاعبون أظهروا ردة فعل قوية بعد إقصاء الكأس”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، بالفوز الذي عاد به فريقه من الساورة، خلال مواجهته الشبيبة المحلية، لحساب الجولة الـ16 من المحترف الأول.

وصرح شريف ملال، عقب هذا الفوز: “بعد الإقصاء المر من كأس الجمهورية، حاولنا تحفيز اللاعبين، وقد أظهروا ردة فعل إيجابية”.

وأضاف: “عدنا بفوز مهم وكبير من الساورة، وأشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة التي قدموها في هذه المباراة”.

وتابع شريف ملال: “أنصارنا أيضا أظهروا مساندتهم للفريق رغم إقصاء الكأس، ونشكرهم على تنقلهم مع الفريق، وأتمنى أن يواصلوا مساندتنا”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com