ملال: “سعدي مدرب جديد للشبيبة وسنعمل معا لتحقيق مشروعنا”

كشف الرئيس المستقبلي لشبيبة القبائل شريف ملال، أنه اتفق مع المدرب نور الدين سعيد ليكون المدرب الجديد للفريق.

وصرح ملال للإذاعة الوطنية: “اجتمعت مع نور الدين سعدي، أمس وتحدثنا على جميع الأمور بما فيها الإستقدامات المتبقية للفريق”.

وأتابع: “الأمر المستعجل هو استكمال الإستقدامات، ليس لدي عصى سحرية لتغيير كل شيء في وقت واحد، لكننا سنبدأ بالأكثر أهمية”.

وأضاف: “هدفنا هذا الموسم هو تحقيق بقاء مشرف، والإنطلاق في تكوين فريق تنافسي، لإعادة الشبيبة لموقعها الصحيح”.

وبخصوص مشروعه صرح ملال: “سأدعو كل عائلة شبيبة القبائل، لأناقش معهم مشروعي، وأنا مستعد للإستماع لجميع الإقتراحات”.

وفيما يخص الرئيس السابق لشبيبة القبائل محند شريف حناشي، والمستقدم الجديد زيري حمار، أوضح شريف ملال.

“حناشي اتصل بي والتقينا للحديث عن مشروعي، اقترح المساعدة من خلال خبرته، وأنا لن أقصي أحد من أبناء الشبيبة”.

وأوضح بخصوص زيري حمار: “سمعت أنه لم يتدرب مع الفريق لمدة يومين، سأتحدث معه أمسية اليوم لوضع النقاط على الحروف”.