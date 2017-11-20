كشف رجل الأعمال شريف ملال، أنه لم يفقد الأمل في ترأس نادي شبيبة القبائل، وأنه ينتظر فتح رأس مال الفريق.

وقال في تصريح لـ “النهار أون لاين”: “لم أفقد الأمل في تولي رئاسة شبيبة القبائل، وأنتظر أن تفي الإدارة الحالية بوعودها”.

وأضاف: “المسؤولون الحاليين وعدوا بفتح رأس مال الفريق خلال الجمعية العامة المقررة 2 ديسمبر المقبل، وأنا أنتظر ذلك”

وتابع: “إذا أراد المسؤولين الحاليين الخير للفريق، فهذه هي الفرصة الأخيرة التي بقيت أمامهم لإثبات ذلك”.

من جهة أخرى صرّح ملال أنه غير متفائل كثيرا من تنفيذ الإدارة الحالية لوعدها خلال الجمعية العامة المقبلة

“أنا لست متفائلا كثيرا بخصوص فتح رأس مال الفريق، لأني سمعت الكثير من هذه الوعود سابقا، لكن سنرى ما سيحدث”.

ورغم مرور 12 جولة من عمر البطولة، أكد ملال قبوله التحدي، من خلال تولي رئاسة الفريق وصرح

“أنا مستعد وكل شيء جاهز بالنسبة لي، الطاقم الفني والمشروع، في الوقت الصعب يظهر الرجال الحقيقيون الذين يريدون الخير للفريق”.