ملتحي صاحب محل “فليكسي” يستدرج تلميذتين بقطع الحلوى لممارسة نزواته

تعرّضت قاصرتين ذات السابعة ربيعا، تدرسان سنة ثانية ابتدائي، إلى محاولة اغتصاب، من قبل ملتحي خمسيني، صاحب محل “فليكسي” ضواحي درقانة.

بعد استدراجهما بقطع حلوى إلى محله لممارسة نزواته.

القضية الحالية انطلقت بموجب شكوى، تقدمت بها والدتا الضحيتين” أميرة” و” فريدة”، أمام مركز الأمن الحضري بدرقانة.

مفادها أن صاحب محل “فليكسي” بالحي، المدعو “أ.عبد الكريم” مارس أفعالا مخلة بالحياء على ابنتيهما.

وهذا بعد استدراجهما إلى الطابق الأول من محله، مقابل اغرائهما بقطع الحلوى.

وورد في شكوى والدة الطفلة “أميرة”، مرفوقة بتقرير الطبيب الشرعي،أن ابنتها وفور عودتها من محل المتهم، وجدت عندها قطع “الحلوى”.

وبعدما سألتها عن مصدرها أخبرتها بالواقعة،مضيفة أنها وبعد تفقد ملابس ابنتها الداخلية،وجدتها مقلوبة ومغيرة،كما وجدت أثار محاولة الاعتداء عليها جنسيا.

وعليه تم توقيف المتهم المعني، وإحالته إلى التحقيق، أين اعترف ببعض الوقائع المنسوبة إليه، خاصة بعد مواجهته بتقارير الطبيب الشرعي.

والخبرة العلمية التي أثبتت وجود قرائن تدل على ممارسة افعالا مخلة بالحياء على الضحيتين القاصرتين.

وأقرّت المحكمة الجنائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء بمعاقبة الجاني بـ 4 سنوات حبسا نافذا

بعدما التمست في حقه النياية العامة 7 سنوات سجنا نافذا، عن جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر.