ملتحي يفقأ عين “سوكارجي ” بعصا “بيسبول” لتلفّظه بكلام فاحش ببراقي

فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، قضية ملتحي قام بفقء عين جاره الذي كان في حالة سكر ،بواسطة عصا “بيسبول”.

بسبب رفضه الكف عن التلفظ بكلام فاحش أمام منزلهم ببراقي.

واستنادا لما جرى من مناقشة بجلسة محاكمة المتهم غير الموقوف “ب،يحي”، المتابع بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.

أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2016 تشاجرت عائلتين تقطن بإحدى الأحياء الشعبية ببراقي، مع الضحية “حمزة.ل” الذي كان في حالة سكر.

ورفضه الكف عن التلفظ بكلام بذيئ أمام مساكنهم العائلية، وعلى إثره تدخّل المتهم “يحي” وقام بإدخاله إلى منزلهم.

وطلب منه الكف عن ذلك ،غير أن الضحية، رفض ذلك وقام بدفع المتهم، للتتطوّر المناوشات الكلامية إلى مشاجرة، استخدم فيها المتهم.

عصا “بيزبول” خشبية ووجّه بها ضربة على مستوى العين اليسرى للمتهم، فأصيب أثناءها بنزيف حاد، لزمت نقله إلى قسم الإستعجالات.

لأجراء عملية جراحية مستعجلة، حيث قدّر الطبيب الشرعي العجز عن العمل لمدة 60 يوما، كما أرفق شهادة طبية.

حرّر فيها أن الضحية تلقى ضربة عنيفة بواسطة آلة حادة خشبية، تسبّبت في انفكاك شبكيّة العين اليسرى، ونزيف داخلي حاد.

داخل الماء الزجاجي للعين المصابة، وهي الوقائع التي تمسّك بإنكارها المتّهم خلال محاكمته، مؤكدا أن الضحية وجده مضروبا.

على مستوى العين، عند وصوله إلى الحي أين شاهد عدد من الأشخاص يبرحون ضربا، وهو في حالة سكر ويتلفظ بكلام قبيح.

فقام بنصحه وإدخاله إلى المنزل دون الإعتداء عليه.