سفارة إيطاليا بالجزائر تنظم “ملتقى التراث” بقصر مفدي زكرياء

يحتضن قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة يوم 26 فيفري ، ملتقى التراث والتثمين في إطار السنة الأوربية للتراث.

من تنظيم السفارة الإيطالية بالتعاون مع وزارة الثقافة، المعهد الثقافي الإيطالي والمركز الوطني للبحث في علم الأثار.

وسيتم خلال الملتقى عرض حصيلة التعاون المزدوج حول التراث الثقافي الجزائري والطرق والوسائل الكفيلة لتطويره.

وستقدم سفارة سفارة إيطاليا رفقة المعهد الإيطالي البرنامج الثقافي لسنة 2018 تحت شعار “إيطاليا، الثقافة، المتوسطة بالكامل”.

ويدخل هذا البرنامج ضمن المخطط الرائع “عيشة إيطاليا بالكامل” والذي تسعى من خلاله وزارة الشؤن الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي لدعم الحوارين بين ضفتي المتوسط.

والحوار قائم على تبادل وتثمين الهويات الثقافية والإجتماعية وتلاحم التقاليد والإبتكار والإبداع.